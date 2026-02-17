Lorenzo Musetti ha comunicato il suo forfait all’ATP 500 di Acapulco, evento in programma dal 23 febbraio al 1° marzo. La decisione è motivata dalla necessità di proseguire il percorso riabilitativo, come emerso da un recente controllo medico.

Il tennista di Carrara ha condiviso l’aggiornamento tramite i suoi canali social: “Ho appena effettuato un nuovo controllo medico e devo continuare la mia riabilitazione prima di poter tornare in campo. Purtroppo, questo significa che non potrò partecipare al torneo di Acapulco. Grazie a tutti per il continuo supporto – non vedo l’ora di tornare a competere”.

Un’assenza che si aggiunge alle precedenti

Questa rinuncia rappresenta un’ulteriore battuta d’arresto nel periodo di stop per Musetti, che era già stato costretto a saltare i tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. L’infortunio, occorso durante l’incontro con Novak Djokovic agli Australian Open, continua a influenzare il suo rientro alle competizioni.

Il contesto e le prospettive future

L’assenza di Musetti priva il torneo di Acapulco di uno dei suoi protagonisti attesi, dato che il tennista era considerato tra i possibili favoriti. La speranza è di recuperare in tempo per il Sunshine Double, ovvero i tornei di Indian Wells e Miami, dove potrebbe riprendere la sua attività agonistica a livello internazionale.

Il valore dell’entry list

Musetti era stato inserito tra i principali protagonisti dell’entry list dell’ATP 500 di Acapulco, unendosi ad altri top player come Alexander Zverev e Alex de Minaur. Questo confermava l’alto livello del cast previsto per l’importante appuntamento tennistico messicano.