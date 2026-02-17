Alla vigilia dell’andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, tornando su alcune polemiche seguite al recente derby d’Italia contro l’Inter. Il tecnico della Juventus ha voluto ribadire la concentrazione della squadra sulla trasferta turca, lasciando alle spalle le discussioni dei giorni precedenti.

Le dichiarazioni su Chivu

Spalletti ha commentato alcune affermazioni di Cristian Chivu, sottolineando che certe frasi sono difficili da accettare. Il tecnico bianconero ha preferito non entrare nei dettagli, affermando di voler mantenere il focus sulla partita imminente e sulla preparazione della squadra.

Preparazione alla sfida con il Galatasaray

Guardando alla partita in programma a Istanbul, Spalletti ha evidenziato la difficoltà della trasferta e la qualità degli avversari. Ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di gestire al meglio le energie, considerando la posta in palio nella competizione europea.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico ha spiegato che ci saranno alcune valutazioni da fare fino all’ultimo momento, in base alle condizioni fisiche dei giocatori. L’obiettivo dichiarato è quello di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno.

Clima e aspettative

Spalletti ha parlato anche dell’atmosfera che si respira in vista della trasferta a Istanbul, utilizzando la metafora del “sole verticale” per descrivere la pressione e la visibilità che accompagna queste sfide di Champions League. Il tecnico ha ribadito la fiducia nei suoi giocatori e la volontà di affrontare la partita con determinazione.