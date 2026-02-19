Il Newcastle United ha ottenuto una vittoria schiacciante sul Qarabağ in Azerbaijan, imponendosi per 6-1 nella gara d’andata dei playoff di Champions League e assicurandosi di fatto il passaggio agli ottavi di finale.

Una serata dominata da Gordon

Anthony Gordon è stato il protagonista assoluto della serata, realizzando quattro reti tutte prima dell’intervallo. Il club inglese ha così messo una seria ipoteca sul passaggio del turno, con la gara di ritorno che appare ormai una formalità.

Contesto e prospettive

Il successo consente al Newcastle di guardare già al prossimo avversario, che sarà molto più impegnativo: il Chelsea o il Barcellona.

Nel frattempo, altri risultati della serata vedono il Brugge pareggiare 3-3 con l’Atletico Madrid e il Bayer Leverkusen avvicinarsi agli ottavi grazie al 2-0 in Grecia.

Dettagli della prestazione

Secondo i dati Opta, Gordon ha segnato quattro gol nel primo tempo, portando il Newcastle sul 5-0 all’intervallo, con Thiaw autore del secondo gol. Jacob Murphy ha chiuso il conto nella ripresa. Il club ha percorso oltre 2.500 miglia per arrivare a Baku, ma questo non ha impedito una prestazione devastante. Il risultato rappresenta la più larga vittoria del Newcastle nella sua storia in Champions League e una delle più nette in una gara di andata dei playoff, con un vantaggio di cinque gol già a metà partita.

Record e contesto europeo

Gordon è diventato il miglior marcatore del Newcastle in questa edizione della Champions League, superando Alan Shearer, e uno dei pochi giocatori nella storia della competizione ad aver segnato quattro gol nel primo tempo di una gara. Il risultato di 6-1 è il più ampio mai ottenuto dal club nella competizione.

Conclusione

La vittoria del Newcastle a Baku è un risultato storico che proietta la squadra inglese con grande fiducia verso gli ottavi di finale. La prestazione di Gordon, unita alla solidità collettiva, ha creato una situazione quasi irreversibile in vista del ritorno.