La diretta testuale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per mercoledì 18 febbraio vede gli atleti azzurri pronti a competere in diverse discipline. In programma oggi lo slalom speciale femminile, la staffetta femminile di biathlon e lo short track maschile, con Lisa Vittozzi e Arianna Fontana tra le protagoniste e Pietro Sighel alla sua ultima occasione per conquistare una medaglia.

Il programma azzurro del giorno

La giornata sportiva si apre con lo slalom speciale femminile, seguito dalla staffetta 4×6 km di biathlon femminile. L’Italia schiera in questa competizione un quartetto di rilievo composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Michela Carrara.

In serata, l’attenzione si sposta sullo short track maschile, con Pietro Sighel impegnato nei 500 m. Parallelamente, si svolgerà la staffetta femminile 3000 m di short track, guidata dall’esperta Arianna Fontana.

Aspettative e sfide per gli atleti italiani

La staffetta di biathlon rappresenta una concreta possibilità di medaglia per le azzurre Vittozzi e Wierer. Per Pietro Sighel, invece, la gara di short track costituisce l’ultima chiamata per lasciare un segno significativo in questi Giochi Olimpici. Arianna Fontana, atleta dal palmarès già ricco, guida la staffetta femminile con la sua consueta esperienza e determinazione, puntando a un altro successo.

Dettagli tecnici e contesto delle gare

Il programma odierno include, oltre allo slalom speciale femminile con le sue due manche, anche lo sprint a squadre di sci di fondo e la già citata staffetta femminile di biathlon.

In serata, le competizioni di short track maschile prevedono quarti di finale, semifinali e finali dei 500 m, oltre alla staffetta femminile 3000 m con Fontana e le sue compagne di squadra.

La staffetta femminile di biathlon è prevista con partenza alle 14:45. Il quartetto italiano, formato da Wierer, Vittozzi, Auchentaller e Carrara, beneficia delle buone prestazioni stagionali del team azzurro, che alimentano le speranze di conquistare una medaglia.