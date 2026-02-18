La Formula 1 è tornata in pista a Sakhir per la seconda e ultima sessione di test invernali, in vista dell’avvio del Mondiale. Nella mattinata, Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo con la Ferrari, precedendo Lando Norris su McLaren e Kimi Antonelli su Mercedes.

Leclerc davanti a tutti nella prima parte di giornata

Charles Leclerc ha dominato la prima parte della sessione mattutina, fermando il cronometro sull’1’33”739 con la Ferrari. Ha preceduto Lando Norris di 0”313 e Kimi Antonelli di 0”419. Dietro di loro, Alexander Albon (Williams) e Pierre Gasly (Alpine) hanno completato la top five.

Isack Hadjar (Red Bull), Esteban Ocon (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Audi) e Arvid Lindblad (Racing Bulls) hanno chiuso la classifica dei primi dieci.

La sessione si è svolta in condizioni meteo favorevoli, con cielo sereno e temperature in crescita: l’asfalto ha raggiunto i 34 °C e l’aria i 23 °C.

Contesto dei test e prospettive verso il Mondiale

Questa seconda finestra di test in Bahrain si svolge dal 18 al 20 febbraio, replicando il programma della settimana precedente. L’attività in pista è prevista dalle ore 8:00 alle 12:00, seguita da una pausa pranzo e dalla ripresa dalle 13:00 alle 17:00. Si tratta dell’ultima occasione per i team di mettere a punto le monoposto prima del Gran Premio d’Australia, in programma dal 6 all’8 marzo.

La sessione è trasmessa integralmente in diretta su Sky Sport F1 via satellite e in streaming su Now, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni fase dei test.

Programma e gomme fornite da Pirelli

La seconda sessione di test in Bahrain si svolge dal 18 al 20 febbraio, con orari identici alla settimana precedente: pit‑lane aperta dalle ore 8:00 alle 12:00 e ripresa dalle 13:00 alle 17:00. La novità di questa tornata è la copertura televisiva completa, disponibile su Sky Sport F1 e Now.

Pirelli ha messo a disposizione dei team l’intera gamma di mescole slick, dalla C1 alla C5, con un massimo di 24 set per squadra. I pneumatici utilizzati nella prima sessione (C1‑C3) possono essere riutilizzati, purché non abbiano superato i nove giri.