Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato al Quirinale gli atleti che hanno conquistato medaglie alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026 e alle Paralimpiadi, in programma dal 6 al 16 marzo. L’invito è stato esteso anche a chi si è classificato al quarto posto. L’incontro si terrà mercoledì 8 aprile alle ore 16.30.

Riconoscimento istituzionale

La cerimonia, annunciata tramite un comunicato del CONI, prevede la partecipazione di tutti i medagliati olimpici e paralimpici, oltre agli atleti piazzatisi al quarto posto. Si tratta di un momento di riconoscimento istituzionale che segue la tradizione inaugurata dopo Parigi 2024, quando il Presidente aveva già esteso l’invito anche ai quarti classificati.

Valore della partecipazione

Questo gesto simbolico valorizza non solo il successo sul podio, ma anche la partecipazione di alto livello. La restituzione delle bandiere da parte degli Alfieri olimpici e paralimpici avverrà nel corso della cerimonia, come già avvenuto in passato. L’iniziativa sottolinea l’importanza di ogni atleta che ha contribuito al prestigio dello sport italiano, indipendentemente dalla medaglia conquistata.

Estensione dell'invito

Durante l’incontro verranno restituite le bandiere dagli Alfieri olimpici e paralimpici. Il Presidente Mattarella ha informato il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e il presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, dell’estensione dell’invito anche agli atleti classificatisi al quarto posto. Questa decisione conferma un approccio già adottato dopo le edizioni di Parigi 2024.