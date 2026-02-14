La giovane sciatrice Giada D’Antonio è caduta durante una sessione di allenamento in gigante sulle nevi di Dobbiaco. L’incidente è avvenuto a seguito di un’inforcata che ha immediatamente destato preoccupazione tra lo staff tecnico e sanitario. La sedicenne, già protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, è stata prontamente soccorsa. Sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento del ginocchio. Si attendono ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute.

Il contesto dell’incidente

La caduta si è verificata mentre D’Antonio stava perfezionando la sua preparazione in gigante, disciplina tecnica fondamentale in vista delle gare individuali olimpiche.

L’inforcata l’ha proiettata verso la rete di protezione. Lo staff è intervenuto con prontezza per assisterla e avviare le necessarie verifiche mediche.

Il percorso agonistico recente

In questa stagione, D’Antonio ha preso parte a tre slalom di Coppa del Mondo. Il suo esordio a Semmering non l’ha vista concludere la prima manche. A Flachau è stata squalificata nella manche d’apertura, mentre a Špindlerův Mlýn la qualificazione alla seconda manche è sfuggita per un solo centesimo. In Nor‑Am Cup ha registrato cinque uscite consecutive. A novembre, ha conquistato due slalom FIS a Schilthorn. La sua ultima gara prima della combinata olimpica è stata un gigante FIS disputato all’Alpe di Siusi il 3 febbraio, dove ha ottenuto il quinto posto.

L’impatto della caduta

L’incidente occorso a D’Antonio giunge in un momento particolarmente delicato della sua carriera. Dopo un esordio olimpico segnato da una combinata a squadre interrotta prematuramente a causa di un’inforcata, la preparazione specifica per il gigante era cruciale per confermare la sua partecipazione alle gare tecniche individuali. L’esito degli accertamenti medici sarà determinante per stabilire la sua possibile partecipazione allo slalom in programma il 18 febbraio.

Attesa per gli sviluppi

Mentre si attendono notizie ufficiali riguardo le sue condizioni fisiche, l’attenzione resta alta sul futuro immediato di D’Antonio. La sua presenza nelle gare tecniche olimpiche è strettamente legata all’esito degli esami medici. La caduta, nel frattempo, evidenzia i rischi intrinseci legati alla preparazione per competizioni di alto livello e sottolinea l’importanza di una gestione attenta della giovane atleta.