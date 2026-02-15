Federica Brignone ha preso il comando nella prima manche del gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. La sciatrice valdostana ha tracciato linee perfette sull’Olympia delle Tofane, firmando il miglior tempo con 1’03”23. Brignone ha preceduto la tedesca Lena Duerr di 0”34 e l’italiana Sofia Goggia di 0”46. Seguono a 0”74 Lara Colturi, Sara Hector e Thea Louise Stjernesund.

Una manche perfetta e parole di soddisfazione

Brignone, campionessa del mondo di gigante e già oro in super‑G, ha commentato ai microfoni della Rai: “È talmente facile: la neve è facilissima, nel tracciato non hanno messo giù niente di speciale, c’era da andare giù dritti, è easy.

Ho attaccato, ho cercato di essere pulita e precisa sui cambiamenti di terreno. Bisognava prendere prima e invertire prima del dosso, come in superG. Forse per me è stato più facile perché sapevo come scaricare le onde proprio dal superG. Ho fatto una manche a tutta e mi è venuta. Ho messo fuori i bastoncini dal cancelletto, ho sentito il rumore del pubblico, è bello e adrenalinico.”

Il contesto e le prospettive

La seconda manche è in programma alle ore 13.30. Brignone partirà per ultima tra le trenta migliori. A 35 anni, la sciatrice chiuderà qui la sua avventura in questa edizione dei Giochi, con ancora una prova tecnica da affrontare mercoledì.

La classifica dopo la prima manche

La classifica provvisoria vede Brignone in testa con il tempo di 1’03”23.

Dietro di lei si posizionano Duerr e Goggia. Mikaela Shiffrin è settima a 1”02. Colturi, Hector e Stjernesund condividono il quarto posto a 0”74. La seconda manche decisiva è prevista per le ore 13.30.