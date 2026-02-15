Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno conquistato un importante secondo posto nella gara a coppie miste di snowboardcross, disputata a Cervinia il 14 dicembre 2025 e valida per la Coppa del Mondo. La coppia azzurra ha così confermato il proprio valore in una competizione di alto livello, sfiorando la vittoria e salendo sul podio alle spalle della Gran Bretagna.

La gara di Cervinia

La prova a squadre miste ha visto Moioli e Sommariva protagonisti di una prestazione solida e combattiva. Dopo una partenza non semplice, la squadra italiana è riuscita a recuperare terreno grazie a una buona gestione delle manche e a una rimonta nella parte finale della competizione.

Il secondo posto rappresenta un risultato di rilievo per la stagione di Coppa del Mondo, confermando la competitività della coppia azzurra nel panorama internazionale dello snowboardcross.

Il podio e le prospettive

La vittoria è andata alla Gran Bretagna, mentre Moioli e Sommariva si sono aggiudicati la piazza d’onore, precedendo altre squadre di alto livello. Questo risultato rafforza la posizione della squadra italiana in vista dei prossimi appuntamenti della stagione. La prestazione di Cervinia dimostra la crescita e la determinazione degli atleti azzurri, che puntano a confermarsi tra i protagonisti della disciplina anche nelle prossime tappe di Coppa del Mondo.