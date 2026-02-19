Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 vedono Arianna Fontana, Federica Brignone e Francesca Lollobrigida primeggiare nella classifica dei premi in denaro erogati dal CONI per le medaglie conquistate. Ciascuna delle tre atlete ha raggiunto un importo lordo di 360.000 euro.

Medaglie e ricompense

Arianna Fontana ha arricchito il suo palmarès con tre medaglie: l'oro nella staffetta mista, l'argento nei 500 metri e l'argento nella staffetta femminile. Questi successi le hanno permesso di superare Edoardo Mangiarotti, diventando l'atleta italiana con il maggior numero di medaglie olimpiche.

Federica Brignone ha brillato nello sci alpino, aggiudicandosi due ori nel superG e nel gigante. Francesca Lollobrigida ha eccelso nello speed skating, conquistando due ori nei 3000 e 5000 metri. Il CONI ha fissato i premi in 180.000 euro per ogni medaglia d'oro e 90.000 euro per ogni argento. Nel caso di Fontana, la somma delle sue medaglie si traduce in 360.000 euro lordi, cifra che eguaglia quella ottenuta da Brignone e Lollobrigida.

Situazione attuale e prospettive

Le tre azzurre si trovano attualmente a pari merito per quanto riguarda i premi in denaro ricevuti. La classifica, tuttavia, potrebbe subire variazioni nei prossimi giorni. Arianna Fontana è attesa ancora nelle gare dei 1500 metri e della mass start.

Federica Brignone ha concluso il suo programma olimpico, mentre Francesca Lollobrigida è già rientrata in Italia.

Dettagli sui premi CONI

Per l'edizione dei Giochi di Milano‑Cortina 2026, il CONI ha previsto premi esentasse: 180.000 euro per l'oro, 90.000 euro per l'argento e 60.000 euro per il bronzo. Ogni membro di una squadra riceve l'intero importo previsto per la medaglia conquistata. Finora, per le 18 medaglie totali ottenute dagli atleti italiani, il CONI ha erogato una somma complessiva di 1.890.000 euro.