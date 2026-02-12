Maria Gismondi è pronta a scendere in pista nella 10 km a tecnica libera femminile, in programma oggi a Tesero, Val di Fiemme, per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La fondista italiana, reduce da una prestazione positiva nello skiathlon, punta a un buon piazzamento nella gara individuale contro il cronometro.

Le protagoniste della 10 km femminile

La gara, con partenza a intervalli, si svolge a partire dalle ore 13:00. Oltre a Gismondi, l’Italia schiera Martina Di Centa, Anna Comarella e Caterina Ganz. Le favorite sembrano essere le atlete scandinave, in particolare le svedesi, dominatrici nelle gare a tecnica libera stagionali.

L'obiettivo di Maria Gismondi

Maria Gismondi arriva a questa prova dopo aver rotto il ghiaccio nello skiathlon, dove ha ottenuto il miglior risultato italiano in una gara distance di Coppa del Mondo negli ultimi anni, con un sesto posto a Trondheim. Nonostante alcuni problemi fisici successivi, punta a confermarsi oggi con una prestazione solida.

La crescita della fondista azzurra

In Coppa del Mondo, Gismondi ha ottenuto un prestigioso sesto posto nella 10 km TL di Trondheim, a circa ventisei secondi dalla vincitrice Ebba Andersson, risultato che rappresenta un segnale importante per il fondo femminile italiano. Inoltre, in una gara FIS a Muonio, in Finlandia, si è piazzata seconda nella 10 km TL, a tredici secondi e sei decimi dalla vincitrice Helen Hoffmann, confermando la sua crescita in questa specialità.