L'Italia e il Giappone si affrontano oggi nel torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L'incontro, definito “non impossibile” per la squadra azzurra, rappresenta un'opportunità di riscatto dopo un avvio di torneo tutt’altro che brillante.
Un avvio difficile, ma con un barlume di speranza
La nazionale italiana femminile di curling ha iniziato il torneo con cinque sconfitte consecutive, che l'hanno quasi estromessa dalla corsa alle medaglie. Tuttavia, la prestazione contro gli Stati Uniti, conclusasi con il ritiro delle nordamericane sul punteggio di 7-2 in favore delle azzurre, ha acceso una fiammella di fiducia.
Quella partita ha dimostrato che le italiane, pur giovani, possono competere ad alto livello.
Il match di oggi: orario e contesto
L'incontro contro il Giappone è in programma alle ore 14.05 al Cortina Curling Olympic Stadium. Le nipponiche, pur avendo finora una sola vittoria, l'hanno ottenuta contro la forte Svizzera, dimostrando di poter sorprendere. Per l'Italia, si tratta di uno scontro diretto per evitare l'ultimo posto nel round robin.
La diretta testuale dell'incontro è curata da OA Sport, che invita i lettori a seguire minuto per minuto ogni sviluppo della partita.
Calendario e prospettive
Secondo il calendario ufficiale, l'Italia femminile ha affrontato la Svizzera (12 febbraio, ore 09.05), la Corea del Sud (12 febbraio, ore 19.05), la Cina (14 febbraio, ore 09.05), la Svezia (14 febbraio, ore 19.05), la Danimarca (15 febbraio, ore 14.05), gli Stati Uniti (16 febbraio, ore 19.05), il Giappone (oggi, 17 febbraio, ore 14.05), il Canada (18 febbraio, ore 19.05) e la Gran Bretagna (19 febbraio, ore 14.05).
Le semifinali sono previste per il 20 febbraio, la finale per il bronzo il 21 e quella per l'oro il 22.
Il calendario evidenzia la difficoltà del girone, ma anche le opportunità di riscatto partita dopo partita.