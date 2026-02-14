Domenica 15 febbraio, l'Italia sarà protagonista nel nono giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, con nove finali in programma che assegneranno medaglie in diverse discipline. L'attesa è alta per le performance di Federica Brignone e Sofia Goggia nello sci alpino, di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nel biathlon, e delle tre squadre azzurre impegnate nello snowboardcross a coppie miste.

Il programma degli azzurri

Il calendario prevede alle ore 9.00 la prova di salti di qualificazione nel trampolino grande della combinata nordica, con Samuel Costa, Aaron Kostner e Alessandro Pittin in gara.

Alle 9.05, l'Italia sarà impegnata nel torneo maschile di curling. Alle 10.00 scatterà la prima manche del gigante femminile di sci alpino, con Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia e Asja Zenere al via.

Nel corso della mattinata, spazio anche ai dual moguls maschili. Alle 11.15 si disputerà la 12,5 km pursuit maschile di biathlon, con Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel. Alle 11.50 è prevista la seconda manche del monobob femminile, con Giada Andreutti e Simona De Silvestro.

Nel primo pomeriggio, alle 12.00, sarà la volta della staffetta 4×7,5 km maschile di sci di fondo con la squadra italiana. Alle 13.30 si terrà la seconda manche del gigante femminile di sci alpino. Alle 14.05 inizieranno i quarti di finale dello snowboardcross a coppie miste, con tre squadre italiane in gara, seguiti dalle semifinali e dalle finali.

Alle 14.45 è in programma la 10 km pursuit femminile di biathlon, con Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Nel tardo pomeriggio, alle 16.00, l'Italia sarà impegnata nei quarti di finale del team pursuit maschile di speed skating. Alle 17.03 si disputerà la finale dei 500 metri femminili di speed skating con Serena Pergher. Alle 17.35 scatterà il trial round del trampolino grande femminile di salto con gli sci, seguito dal primo turno alle 18.45 con Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff e Martina Zanitzer. Alle 18.00 si svolgerà la gara a squadre miste di skeleton con due squadre italiane. Infine, alle 19.05, l'Italia tornerà in campo nel curling maschile.

Dove seguire le gare in tv e streaming

La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD e da Rai Sport HD. In streaming, le gare saranno disponibili su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1, Eurosport2 e DAZN. La diretta testuale sarà curata da OA Sport.

Copertura integrale dei Giochi

La copertura integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 è garantita da Eurosport, detentore dei diritti europei tramite Warner Bros. Discovery. Eurosport 1 ed Eurosport 2 trasmettono l’intero palinsesto, con canali aggiuntivi attivati in caso di eventi simultanei. La programmazione include oltre mille ore di gare in diretta, con studi quotidiani come Mountain Zone, Half‑Time Livigno e Notte Bianca Milano.