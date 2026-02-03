Anastasia Potapova ha conquistato il titolo al WTA 250 Transylvania Open di Cluj‑Napoca 2025, superando in finale Lucia Bronzetti. La tennista russa si è imposta in rimonta con il punteggio di 4‑6 6‑1 6‑2, aggiudicandosi così il suo terzo titolo in carriera.

Andamento della finale e momenti chiave

Bronzetti ha iniziato la partita con grande determinazione, riuscendo a conquistare il primo set per 6‑4 grazie a una solida prestazione al servizio e a una buona gestione dei punti importanti. Potapova, tuttavia, ha reagito prontamente nel secondo set, alzando il livello del proprio gioco e approfittando di alcuni errori dell’atleta italiana.

La russa ha dominato il secondo parziale, chiudendolo 6‑1.

Nel terzo set, Potapova ha continuato a spingere, mostrando una maggiore freschezza fisica e mentale. Bronzetti ha provato a restare in partita, ma la russa ha preso il largo, chiudendo il set 6‑2 e assicurandosi la vittoria finale.

Statistiche e confronto diretto

Con questo successo, Potapova si conferma una delle giocatrici più solide del circuito WTA, aggiungendo un nuovo titolo al suo palmarès. La vittoria in finale contro Bronzetti rappresenta il sesto successo consecutivo nei confronti diretti tra le due tenniste.

Bronzetti, nonostante la sconfitta, ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, ma dovrà lavorare per migliorare la tenuta nei momenti decisivi dei match.

Il torneo di Cluj‑Napoca

Il Transylvania Open di Cluj‑Napoca si conferma un appuntamento importante del calendario WTA. Con la vittoria di Potapova, il torneo ha visto la sua quinta campionessa diversa in cinque edizioni, a testimonianza della competitività dell’evento.