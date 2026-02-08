Lunedì 9 febbraio, l'Italia si prepara a essere protagonista nella terza giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Cinque finali assegneranno medaglie in altrettante discipline: la combinata maschile a squadre di sci alpino, lo slopestyle femminile di sci freestyle, i 1000 metri femminili di speed skating, il big air femminile di snowboard e il trampolino piccolo maschile di salto con gli sci.

Atleti italiani in gara e discipline

Nella combinata maschile a squadre di sci alpino, la discesa libera vedrà competere Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse.

Nello slalom, scenderanno in pista Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. Per lo slopestyle femminile, l'Italia punta su Maria Gasslitter. Nei 1000 metri femminili di speed skating, la speranza azzurra è riposta in Maybritt Vigl. Le discipline del big air femminile di snowboard e del trampolino piccolo maschile di salto con gli sci (che include trial round, primo turno e finale) vedranno la partecipazione degli atleti italiani iscritti, pronti a dare il massimo.

Copertura televisiva e streaming

Le emozioni delle gare saranno trasmesse in diretta su Rai 2 HD con diverse fasce orarie: dalle 10.05 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 23.00. Anche Rai Sport HD offrirà una copertura estesa, dalle 10.30 alle 14.30, dalle 17.30 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 23.30.

Per chi preferisce lo streaming, le dirette saranno disponibili su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (dalle 10.00 alle 22.55), Eurosport2 (dalle 10.00 alle 23.10) e DAZN. OA Sport garantirà inoltre una diretta live testuale per seguire ogni aggiornamento in tempo reale.

Conferme sul programma

Il calendario delle competizioni per lunedì 9 febbraio è stato confermato, delineando un programma ricco di appuntamenti sportivi. Le discipline in programma includono la combinata a squadre maschile di sci alpino, lo slopestyle femminile di sci freestyle, i 1000 metri femminili di pattinaggio di velocità, il big air femminile di snowboard e il trampolino normale individuale maschile di salto con gli sci. Anche la pianificazione della copertura televisiva e streaming risulta coerente con le previsioni dei principali broadcaster.