Milano Cortina, 16 Febbraio 2026: una mattinata intensa per l'Italia alle Olimpiadi Invernali. Pietro Sighel avanza nei 500 m di short track “col brivido”, mentre Arianna Fontana ed Elisa Confortola conquistano la semifinale nei 1000 m femminili.

Sighel resiste e avanza nei 500 m

Pietro Sighel ha superato la sua batteria dei 500 m di short track in modo rocambolesco. Nonostante un contatto all’ultima curva con Kruzbergs e Akar, è riuscito a restare in piedi e tagliare il traguardo all’indietro, qualificandosi per il turno successivo “col brivido”.

Fontana e Confortola in semifinale nei 1000 m

Arianna Fontana ha dominato la sua heat nei 1000 m femminili, avanzando con sicurezza alla semifinale. Anche Elisa Confortola ha centrato il passaggio del turno, superando la coreana Velzeboer in una volata serrata. Chiara Betti, invece, è stata eliminata.

Programma della giornata

La giornata di oggi, lunedì 16 febbraio, è ricca di appuntamenti per gli azzurri. Oltre allo short track, sono in programma lo slalom maschile, il bob a due, il curling, il big air femminile con Flora Tabanelli e Maria Gasslitter, e il programma libero delle coppie di pattinaggio artistico.

Speranze azzurre per le finali

La finale dei 1000 m femminili di short track è prevista per le 12:47.

La prima manche dello slalom maschile inizia alle 10:00 con Alex Vinatzer e altri azzurri in gara. In serata, alle 19:30, è attesa la finale del big air femminile con Flora Tabanelli e Maria Gasslitter, seguita dal libero delle coppie di pattinaggio artistico.