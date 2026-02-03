Martedì 3 febbraio, nell’Atletická Hala di Ostrava, si terrà la terza tappa europea di livello Gold del World Indoor Tour 2026. L’evento vedrà la partecipazione di atleti italiani di spicco, tra cui Mattia Furlani nel salto in lungo e Zaynab Dosso nei 60 metri, oltre a Pietro Arese e Marta Zenoni nel mezzofondo.

Il duello nel salto in lungo

Mattia Furlani tornerà in pedana dopo un eccellente avvio di stagione a Parigi, dove il 25 gennaio ha stabilito la world lead con la misura di 8,33 metri. A Ostrava, Furlani si confronterà con il campione olimpico Miltiadis Tentoglou e con il giovane bulgaro Bozhidar Saraboyukov.

Entrambi hanno già realizzato salti notevoli in questa stagione, rispettivamente 8,25 e 8,26 metri. La competizione è in programma alle ore 18.00.

Il debutto stagionale di Dosso nei 60 metri

Zaynab Dosso, attuale vice‑campionessa mondiale dei 60 metri, farà il suo esordio stagionale indoor. Tra le sue avversarie figurano la ceca Karolina Manasova, autrice di un 7,05 in stagione, la britannica Amy Hunt e la lussemburghese Patrizia Van der Weken. Le batterie sono previste alle 17.13, mentre la finale si svolgerà alle 18.55.

L’Italia sarà inoltre rappresentata da Marta Zenoni nei 1500 metri (batterie alle 17.45) e da Pietro Arese nei 3000 metri (alle 18.06).

Contesto e precedenti

Il Czech Indoor Gala, meeting indoor che si tiene a Ostrava, rappresenta una tappa storica del World Indoor Tour, essendo stato elevato al livello Gold nel circuito internazionale.

Furlani e Tentoglou si sfideranno indoor per la prima volta dai Mondiali di Nanchino del marzo 2025, dove l’atleta italiano ottenne la vittoria. Furlani guida attualmente le liste mondiali stagionali con 8,33 metri, precedendo Tentoglou di otto centimetri. Dosso, che vanta un bronzo a Glasgow 2024 e un argento a Nanchino 2025, è campionessa europea e detentrice del primato italiano con 7,01, stabilito ad Apeldoorn nel 2025. Il programma dei 60 metri prevede batterie dalle 17.04 e finale alle 18.55.