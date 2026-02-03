Il giudice sportivo della Serie B ha comunicato i provvedimenti disciplinari in vista della prossima giornata di campionato. A seguito delle recenti partite, sono stati squalificati per un turno dieci calciatori e due allenatori.

I giocatori fermati

I calciatori che salteranno la prossima partita sono Folly Steven Nador (Modena), Matteo Palma (Sampdoria), Vanja Vlahović (Spezia), Riccardo Brosco (Pescara), Gianluca Frabotta (Cesena), Liam Henderson (Sampdoria), Julian Illanes Minucci (Carrarese), Antonio Palumbo (Palermo), Manolo Portanova (Reggiana) e Simone Tronchin (Sudtirol).

Allenatori fermati e motivazioni

Due tecnici sono stati anch'essi squalificati per una giornata. Giorgio Gorgone, allenatore del Pescara, è stato fermato “per avere, al 23° del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema”. Michele Mignani, tecnico del Cesena, è stato sanzionato “per avere, al 38° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto agli ufficiali di gara una critica irrispettosa”.

Sanzioni aggiuntive

Le decisioni disciplinari, disposte dal giudice sportivo Emilio Battaglia dopo la terza giornata di ritorno del campionato, hanno riguardato anche le società Bari e Pescara. Sono state infatti comminate ammende alle due società: 3.000 euro per il Bari e 2.000 euro per il Pescara.