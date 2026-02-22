Posillipo e De Akker Team ai quarti di finale della Conference Cup

Il Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile si è concluso con il Posillipo primo nel girone D e il De Akker Team secondo nel girone C. Entrambe le formazioni italiane hanno così ottenuto la qualificazione ai quarti di finale della competizione.

Posillipo domina il girone D

Nel girone D, ospitato a Napoli, il Posillipo ha conquistato il primato vincendo contro gli spagnoli del Mataró per 12-10. Dopo un primo quarto sfavorevole (1-3), i campani hanno saputo rimontare, chiudendo il primo tempo in vantaggio (5-4).

Il Posillipo ha poi allungato nel terzo periodo (9-7) e gestito il finale, assicurandosi la vittoria e il primo posto nel raggruppamento.

De Akker Team secondo nel girone C

Nel girone C, il De Akker Team ha concluso la sua avventura nel secondo turno di qualificazione con una sconfitta nell'ultima sfida contro gli ungheresi dell’Honved, battuti 15-10. Gli ungheresi hanno preso il largo fin dal primo quarto (5-2) e hanno mantenuto un netto vantaggio (9-3) all'intervallo. Nonostante un tentativo di reazione nel terzo periodo (7-12), i felsinei non sono riusciti a colmare il divario, terminando la partita con il punteggio di 10-15.

Contesto e prospettive

Con questi risultati, il Posillipo chiude da capolista il girone D, mentre il De Akker Team si piazza secondo nel girone C.

Entrambe le squadre accedono così alla fase successiva della Conference Cup, giunta alla sua prima edizione. Il regolamento prevede che le prime due classificate di ciascun girone del secondo turno di qualificazione avanzino ai quarti di finale.

Prestazioni italiane nel Qualification Round II

Le squadre italiane hanno centrato la qualificazione ai quarti di finale con prestazioni degne di nota nel Qualification Round II della LEN Conference Cup 2025-2026. Il Posillipo, padrone di casa nel girone D, ha ottenuto tre vittorie su tre partite disputate, consolidando il primato nel proprio raggruppamento. Il De Akker Bologna ha festeggiato l'accesso alla fase successiva dopo una giornata intensa, che ha incluso una vittoria ai rigori contro l’A-Polo Sport Management e un successo per 17-14 contro il VK Primorje, con Matteo Bragantini tra i protagonisti.