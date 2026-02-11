Dominik Paris ha condiviso le sue prime impressioni dopo la prova cronometrata sulla pista Stelvio di Bormio, un appuntamento cruciale in vista della discesa libera maschile per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’atleta azzurro ha analizzato le condizioni attuali del tracciato, esprimendo fiducia riguardo al suo percorso di preparazione.

Le impressioni di Paris sulla pista Stelvio

Paris ha evidenziato come la pista non si trovi ancora nelle condizioni ideali, ma ha manifestato un cauto ottimismo per le fasi successive della preparazione: “La pista non è ancora in condizioni perfette, ma c’è tempo prima della gara”.

Ha inoltre aggiunto: “Mi sento già pronto per sabato”. Queste dichiarazioni sottolineano la determinazione dell’atleta e la sua ferma volontà di arrivare al meglio all’importante appuntamento olimpico.

Percorso di preparazione e ambizioni

La recente prova cronometrata a Bormio si configura come una tappa fondamentale nel percorso di preparazione alla discesa libera olimpica. Paris, forte di un palmarès ricco di successi proprio sulla pista Stelvio, considera questo tracciato uno dei suoi preferiti. L’obiettivo è quello di capitalizzare la sua vasta esperienza per conquistare un risultato di prestigio.

Sarà interessante osservare come Dominik Paris affronterà la competizione, forte della sua profonda conoscenza del percorso e della fiducia acquisita durante la preparazione. L’atleta azzurro si prepara a dare il massimo, puntando a confermare le sue ambizioni sulla rinomata pista di Bormio.