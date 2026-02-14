Domani, domenica 15 febbraio, il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il short program delle coppie. L’appuntamento è fissato per le ore 19.45 al Forum di Milano, dove l’Italia sarà rappresentata da Sara Conti e Niccolò Macii, affiancati da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.

Orario e modalità di trasmissione

Il short program delle coppie inizierà alle ore 19.45. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport. In streaming sarà disponibile su Rai Play (in alternanza con altre discipline), mentre Eurosport 1 e DAZN trasmetteranno le immagini a partire dalle ore 21.00.

Gli abbonati potranno seguire la diretta integrale anche su Discovery Plus e HBO Max. OA Sport garantirà la copertura testuale in diretta.

Gli azzurri in pista

In gara per l’Italia ci saranno due coppie: Sara Conti e Niccolò Macii, reduci da una medaglia di bronzo ai Mondiali e da un secondo posto alle Finali del Grand Prix, e Rebecca Ghilardi con Filippo Ambrosini. Entrambi i binomi cercheranno di lasciare il segno nel short program di domenica sera.

Il calendario del pattinaggio artistico

Il calendario del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge dal 6 al 21 febbraio presso il Forum di Milano, noto anche come Milano Ice Skating Arena. Le competizioni includono singoli maschile e femminile, danza su ghiaccio, coppie, gara a squadre e si concludono con un gala finale. Le gare delle coppie si svolgono tra il 15 e il 16 febbraio.