Prosegue il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: martedì 17 febbraio è in programma lo short program femminile. L’Italia sarà rappresentata da Lara Naki Gutmann, che scenderà in pista alle ore 18.45.

Dove seguire la gara di pattinaggio artistico

Lo short program femminile si disputerà martedì 17 febbraio alle ore 18.45 a Milano. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport. In streaming, l’evento sarà disponibile su Rai Play, sempre con copertura alternata tra le discipline.

Per gli abbonati, la visione integrale è garantita anche su Eurosport 1 (a partire dalle ore 21.00), Discovery Plus, DAZN e HBO Max. OA Sport offrirà la diretta live testuale dell’evento.

L’atleta italiana in competizione

Copertura completa delle competizioni

La copertura del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si presenta ampia e articolata. Le gare sono visibili in chiaro su Rai 2 e RaiSportHD, con streaming gratuito su Rai Play, sebbene con la necessità di seguire la programmazione alternata tra le diverse discipline. Per una copertura più completa e senza interruzioni, gli abbonati possono accedere a Discovery Plus e HBO Max, che trasmettono integralmente tutte le competizioni.

In alternativa, Eurosport 1 ed Eurosport 2, accessibili anche tramite piattaforme come DAZN, TIMVision e Prime Video, offrono un palinsesto dedicato.

Le competizioni si svolgono presso il Forum di Assago, ribattezzato Milano Ice Skating Arena. Il calendario prevede gare a squadre, competizioni individuali maschili e femminili, gare di coppia, danza su ghiaccio e un gala finale conclusivo.