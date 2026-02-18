Livigno, 18 febbraio 2026 – Xu Mengtao si conferma regina degli aerials femminili, conquistando per la seconda volta consecutiva l’oro olimpico nello sci freestyle. Nella finale disputata al Livigno Aerials & Moguls Park, la cinese ha ottenuto un punteggio di 112,90, imponendosi con autorevolezza sulla concorrenza.

Prestazione magistrale nella finale

La 35enne Xu ha dominato la Finale 2, riservata alle prime sei classificate della prima manche. Si è distinta per un atterraggio impeccabile (8,10), imponendosi con chiarezza su Danielle Scott, che si è dovuta accontentare dell’argento con 102,17.

Il bronzo è andato a Shao Qi con 101,90, davanti alla connazionale Kong Fanyu (101,31). La statunitense Kaila Kuhn, campionessa mondiale in carica, ha commesso un errore classificandosi quinta con 99,16, seguita da Winter Vinecki con 90,58.

Contesto e significato del risultato

Con questo successo, Xu arricchisce un palmarès già prestigioso, che include il titolo mondiale del 2013 e sei Coppe del Mondo di specialità. La sua affermazione a Milano‑Cortina 2026 conferma il suo status di interprete di riferimento nella disciplina degli aerials.

Dominio cinese e record personali

Xu è diventata la prima sciatrice a vincere due ori olimpici consecutivi negli aerials femminili, totalizzando quattro medaglie olimpiche in carriera, tra cui due argenti nel 2014 e nel 2022. Il suo punteggio di 112,90 è stato determinante per mantenere il dominio cinese nella disciplina, che continua a primeggiare a livello olimpico.