Charles Leclerc ha concluso in testa la sessione mattutina del Day-1 dei test di Formula 1 a Sakhir, in Bahrain. Il pilota della Ferrari ha dimostrato un ottimo feeling con la SF-26, confermando la competitività della vettura in questa fase cruciale di preparazione alla stagione.

Leclerc protagonista della mattinata

Il monegasco ha fermato il cronometro sul tempo di 1’34"273, posizionandosi al vertice tra i piloti scesi in pista nella sessione mattutina. La prestazione di Leclerc ha permesso alla Ferrari di avviare i test con indicazioni decisamente positive, in attesa delle sessioni pomeridiane e dei giorni successivi di prove.

Problemi tecnici per Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, al volante della Mercedes, ha potuto completare soltanto tre giri prima di fermarsi a causa di un problema alla power unit. Il giovane pilota italiano non ha quindi avuto l'opportunità di esprimere appieno il proprio potenziale nella sessione mattutina, dovendo interrompere prematuramente il programma previsto dal team.

Contesto e prospettive

La sessione mattutina del Day-1 ha offerto alcune prime indicazioni sullo stato di forma dei team, con Leclerc e la Ferrari subito protagonisti. Antonelli, al contrario, dovrà attendere le sessioni successive per poter accumulare chilometri e raccogliere dati preziosi per la Mercedes.

Classifica complessiva della giornata

Nella graduatoria complessiva del Day-1, Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo assoluto con la McLaren, seguito da Max Verstappen. Charles Leclerc ha chiuso al terzo posto, a 0,521 secondi dalla vetta. Andrea Kimi Antonelli si è classificato settimo, con un ritardo di 0,998 secondi, dopo aver risolto i problemi tecnici e completato ulteriori giri nel corso della giornata.