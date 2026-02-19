Livigno è ancora interessata da una fitta nevicata che ha reso impraticabili le piste dello Snow Park e del Livigno Aerials & Moguls Park. Questo scenario ha costretto gli organizzatori a rinviare le qualificazioni maschili di half‑pipe e aerials, originariamente previste per oggi.

Le decisioni prese

Le qualificazioni maschili di half‑pipe, inizialmente programmate per questa mattina, sono state riprogrammate per domani alle ore 10.30 presso lo Snow Park. Allo stesso orario, nel campo dedicato alle gobbe, si recupereranno anche le qualificazioni degli aerials maschili, originariamente previste per martedì scorso.

Condizioni meteo e contesto

La neve continua a cadere copiosamente su Livigno e sulla Valtellina, impedendo di fatto lo svolgimento delle gare. Le condizioni attuali non consentono di garantire né la sicurezza né la praticabilità delle piste, rendendo inevitabile il rinvio delle competizioni.

Programma gare e modifiche

Le forti nevicate hanno nuovamente stravolto il programma delle gare a Livigno. L’half‑pipe maschile e gli aerials maschili sono stati rinviati a domani alle ore 10.30. Le qualificazioni dell’half‑pipe maschile si svolgeranno in due manche: la prima alle 10.30 e la seconda alle 11.27. La finale, invece, è confermata per le 19.30, come da calendario originario.

Questo rinvio si aggiunge a una serie di modifiche già avvenute nei giorni precedenti a causa del maltempo, che ha reso necessaria una continua riorganizzazione del programma delle gare.