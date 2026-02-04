Tommaso Saccardi si impone con autorevolezza nello slalom speciale di Coppa Europa disputato sulle nevi di Baqueira Beret, conquistando la vittoria grazie a due manche impeccabili. Insieme a lui, brillano anche Matteo Canins e Simon Maurberger, entrambi nella Top 15.
Prestazione di spessore sulle nevi spagnole
Saccardi, sceso con il pettorale numero tre, chiude la prima manche al comando con il tempo di 55,39 secondi e conferma il dominio nella seconda, terminando con un tempo complessivo di 1:58,13. Alle sue spalle si piazzano i francesi Hugo Desgrippes, secondo a +1,26, e Antoine Azzolin, terzo a +1,44.
Quarto Adam Hofstedt, staccato di +1,48, seguito da Ramon Zenhaeusern (+1,51), August Aulnette (+1,65), Ralph Seidler (+2,03), Joel Luetolf (+2,35), Theodor Braekken (+2,36) e Jakob Greber (+2,53).
Altri azzurri in evidenza
Matteo Canins, grazie a una seconda manche brillante, risale nove posizioni e chiude dodicesimo con un ritardo di +2,61. Simon Maurberger conquista il quattordicesimo posto, staccato di +2,94. Nella top trenta entra anche Alessandro Pizio, ventiseiesimo a +4,60. Non completano la prova Corrado Barbera, trentesimo dopo la prima manche, e Stefano Pizzato, tredicesimo dopo la prima manche.
Conferma e contesto internazionale
La vittoria di Saccardi rappresenta il suo secondo successo in Coppa Europa, dopo quello ottenuto a Levi nel novembre precedente.
La prova di Baqueira Beret conferma il suo stato di forma e la sua crescita nel circuito continentale.
La gara ha visto la partecipazione di atleti di alto livello internazionale, con distacchi contenuti e una competizione serrata, a conferma del valore tecnico dell’evento.