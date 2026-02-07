Lunedì alle 20.45, Roma e Cagliari si affronteranno in un match valido per la Serie A. Le ultime indicazioni sulle probabili formazioni provengono dalla redazione sportiva.

Il Cagliari, reduce da tre vittorie consecutive e galvanizzato dall'entusiasmo dei tifosi, presenta alcune novità. Deiola è pienamente recuperato e oggi ha lavorato parzialmente in gruppo con Mina, entrambi gestiti con carichi personalizzati. Belotti resta indisponibile per un periodo ancora lungo, mentre per Felici il campionato è già concluso. In difesa, Rodriguez rientra dopo tre gare di assenza e prenderà il posto di Luperto, ceduto alla Cremonese nell’ultima sessione di mercato.

Per il resto, Pisacane dovrebbe confermare l’undici che ha battuto Juventus, Fiorentina e Verona.

Probabili formazioni

Roma (3‑4‑2‑1): Svilar tra i pali; difesa con Mancini, Ndicka e Ghilardi; a centrocampo Celik, Cristante, El Aynaoui e Wesley; in attacco Soulé e Zaragoza a supporto di Malen. In panchina Vasquez, Gollini, Tsimikas, Rensch, Ziolkowski, Angelino, Pisilli, Pellegrini e Arena. Allenatore: Gasperini. Non ci sono squalificati; diffidati Wesley e Ndicka; indisponibili Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Hermoso, Koné, Vaz e Venturino.

Cagliari (3‑5‑2): Caprile in porta; retroguardia composta da Zé Pedro, Mina e Rodriguez; sulle fasce Palestra e Obert; a centrocampo Adopo, Gaetano e Mazzitelli; in attacco Kilicsoy ed Esposito.

In panchina Sherri, Ciocci, Zappa, Dossena, Idrissi, Raterink, Deiola, Sulemana, Borrelli, Trepy, Albarracin e Pavoletti. Allenatore: Pisacane. Nessuno squalificato; diffidato Esposito; indisponibili Belotti, Felici e Folorunsho.

Analisi tattica

Le indicazioni raccolte confermano che il Cagliari si presenta al match con un morale alto, grazie alle tre vittorie consecutive e al sostegno dei tifosi durante l’allenamento pubblico alla Domus. La gestione personalizzata dei carichi di lavoro per Deiola e Mina testimonia l’attenzione dello staff tecnico verso la condizione fisica dei giocatori. L’inserimento di Rodriguez in difesa, in sostituzione di Luperto, rappresenta una scelta obbligata ma anche un’opportunità per mantenere la solidità mostrata nelle ultime uscite.

Per la Roma, la formazione appare definita, con Gasperini che conferma la fiducia a Svilar tra i pali e al trio difensivo Mancini‑Ndicka‑Ghilardi. Il centrocampo a quattro e il tridente offensivo Soulé‑Zaragoza‑Malen riflettono la volontà di mantenere continuità dopo le assenze di peso come Dybala, El Shaarawy e Hermoso.