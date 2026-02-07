Inter e Sassuolo si preparano a sfidarsi domenica alle 18:00 al Mapei Stadium, in un match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. L'Inter, guidata da Cristian Chivu, punta a consolidare il suo primato in classifica, mentre il Sassuolo, allenato da Fabio Grosso, cerca di sfruttare il momento positivo per mettere in difficoltà la capolista.

Le probabili formazioni

Il Sassuolo dovrebbe schierarsi con un modulo 4-3-3: in porta Muric; in difesa Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig; a centrocampo Thorstvedt, Matic e Konè; in attacco il tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté.

A disposizione, tra gli altri: Satalino, Turati, Zacchi, Garcia, Romagna, Coulibaly, Iannoni, Lipani, Vranckx, Volpato, Fadera, Moro, Nzola, Pedro Felipe e Bakola. L'allenatore è Grosso. Non ci sono squalificati; diffidati Muric, Matic, Doig, Muharemovic e Walukiewicz; indisponibili Candè, Boloca e Pieragnolo.

L'Inter risponderà con un 3-5-2: Sommer tra i pali; difesa composta da Bisseck, Akanji e Bastoni; a centrocampo Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco; in attacco Lautaro e Esposito. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Thuram, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto e Darmian. Allenatore Chivu. Nessuno squalificato; diffidati Barella e Calhanoglu; indisponibili Barella, Calhanoglu e Dumfries.

Arbitrerà Chiffi di Padova.

Il contesto della partita

L'Inter arriva alla sfida con la consapevolezza di poter aumentare il distacco dalle inseguitrici Juventus e Napoli, grazie anche alla solidità ritrovata dopo un avvio di stagione incerto. Il Sassuolo, dal canto suo, ha mostrato segnali incoraggianti: nelle ultime uscite ha ottenuto due vittorie, superando Lazio e Atalanta, fermando il Milan e cedendo all'Inter solo per un'autorete nella gara d'andata. L'ex attaccante Pinamonti, supportato da Laurienté e Berardi, e con il giovane Bakola in crescita, rappresenta una minaccia concreta per la difesa nerazzurra.

La situazione in classifica

La partita è in programma domenica 8 febbraio 2026 alle ore 18:00 al Mapei Stadium.

Il Sassuolo arriva alla sfida dopo due vittorie consecutive, mentre l'Inter è reduce da quattro successi consecutivi e undici risultati utili in campionato. Il match sarà trasmesso in co-esclusiva su Sky e DAZN.