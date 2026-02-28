Si è conclusa senza incidenti la prima giornata del terzo appuntamento stagionale del SailGP 2026, disputata nel porto di Sydney. Quattro regate di flotta hanno visto il team spagnolo Los Gallos, guidato da Diego Botin, prendere il comando della classifica provvisoria.

Spagna al comando con 32 punti

Los Gallos ha chiuso la giornata con 32 punti, grazie a uno score di 5‑1‑1‑5 nelle quattro prove disputate. Alle loro spalle si trovano gli australiani dei Bonds Flying Roos, capitanati da Tom Slingsby, con 28 punti, e gli svedesi di Artemis, guidati da Nathan Outteridge, con 26 punti.

Red Bull Italy in crescita e in corsa per la finale

Red Bull Italy, con al timone Phil Robertson, ha mostrato segnali incoraggianti rispetto alla tappa precedente in Nuova Zelanda. Il team ha chiuso la giornata con un parziale di 4‑4‑3‑10, che vale il quarto posto a quota 23 punti, in parità con Emirates GBR.

Domani si disputeranno le ultime regate di qualificazione, seguite dalla Finale a tre. Spagna, Australia e Artemis sono al momento in testa alla classifica e in posizione favorevole per accedere all’atto conclusivo dell’evento.

Conferme sulla classifica

La Spagna ha conquistato due vittorie nelle quattro regate di flotta, totalizzando 32 punti, seguita da Australia con 28 e Artemis con 26.

Red Bull Italy e Emirates GBR sono appaiati a 23 punti, confermando la crescita del team italiano.

Il driver spagnolo Diego Botín ha commentato: “È un giorno complicato, con poco vento e una flotta compressa che genera molti desventi”. Il wing trimmer Florian Trittel ha aggiunto che il team è stato “molto solido, connesso con tutto ciò che faceva l’F50 in acqua”, mettendo in pratica “tutti gli apprendimenti di Perth e Auckland”.