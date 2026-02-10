Stefania Constantini e Amos Mosaner sono pronti a scendere sul ghiaccio per contendersi la medaglia di bronzo nel doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Dopo l’amara sconfitta per 9‑8 contro gli Stati Uniti in semifinale, la coppia azzurra affronterà la Gran Bretagna in una sfida che decreterà il terzo gradino del podio.

La semifinale: un confronto al fotofinish

La semifinale contro gli Stati Uniti si è decisa all’ultima stone, in un confronto al cardiopalma. Gli azzurri avevano iniziato bene, portandosi sul 2‑0, ma gli americani hanno saputo reagire e ribaltare il risultato, imponendosi per 9‑8.

Il match è stato tiratissimo, giocato sul filo delle scelte e dei millimetri, con l’ultimo tiro decisivo di Thiesse che ha condannato i campioni olimpici e mondiali in carica.

La finale per il bronzo

La finale per il terzo posto è in programma martedì 10 febbraio alle ore 14.05. Gli azzurri affronteranno la coppia britannica formata da Jennifer Dodds e Bruce Mouat. Quest’ultima coppia aveva chiuso il round robin in testa e disporrà del vantaggio dell’ultima stone nel primo end. La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSportHD, con streaming disponibile su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

Il percorso verso la medaglia

Il cammino di Constantini e Mosaner nel torneo è stato finora solido.

Nonostante la sconfitta subita contro la Gran Bretagna nella fase a gironi, la classifica avulsa ha permesso loro di accedere alle semifinali. La semifinale è stata una partita equilibrata e intensa, caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte e un finale al cardiopalma, che ha visto prevalere gli Stati Uniti.