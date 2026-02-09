Prosegue il programma dello sci alpino femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il 9 febbraio si è disputata un’altra prova cronometrata di discesa libera sull’Olympia delle Tofane, in funzione della combinata a coppie prevista per il 10 febbraio.

Chi ha partecipato e perché

La sessione odierna è stata disertata da molte atlete: ventisette hanno rinunciato rispetto alle trentotto iscritte nell’entry list, preferendo risparmiare energie in vista della gara a squadre. Solo undici sciatrici hanno preso il via alla prova cronometrata.

Tempi e protagoniste

Il miglior tempo è stato realizzato dall’austriaca Nina Ortlieb, che ha concluso in 1’39"16, nonostante abbia saltato una porta. Alle sue spalle, a otto centesimi, si è piazzata la connazionale Mirjam Puchner, seguita dalla francese Laura Gauche a tredici centesimi.

Per l’Italia, la migliore è stata Nadia Delago, quarta a 0"23, con una prova solida in alto e in fondo al tracciato. Elena Curtoni ha chiuso sesta, a 1"33.

Contesto e prospettive

Questa prova rappresenta un test importante in vista della combinata a coppie di martedì 10 febbraio. Le condizioni meteo e la scelta di molte atlete di risparmiare energie rendono il risultato di oggi significativo soprattutto per le azzurre che hanno deciso di scendere.

La discesa di ieri e la strategia delle atlete

La prova odierna segue la discesa libera di ieri, vinta dalla statunitense Breezy Johnson davanti alla tedesca Emma Aicher e all’italiana Sofia Goggia. La sessione odierna ha visto molte big rinunciare, concentrandosi sulla combinata a squadre.