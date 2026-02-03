Mercoledì 4 febbraio, sulla pista Stelvio di Bormio, si svolgerà la prima prova cronometrata della discesa libera maschile, segnando l'inizio delle competizioni per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'appuntamento è fissato alle ore 11:30, con gli atleti impegnati nel primo dei tre test previsti per acquisire familiarità con uno dei tracciati più impegnativi del Circo Bianco.

L'Italia schiererà quattro atleti: Dominik Paris, esperto interprete della Stelvio; il giovane emergente Giovanni Franzoni, fresco vincitore a Kitzbühel; Florian Schieder e Mattia Casse.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN e HBO Max, mentre OA Sport garantirà una diretta testuale. Non è prevista alcuna diretta televisiva tradizionale.

Dettagli della prova e contesto

La prova cronometrata di mercoledì rappresenta il primo momento di confronto ufficiale con la pista per gli atleti. Sarà utile per studiare le linee migliori in vista della gara vera e propria, in programma sabato, quando verranno assegnate le prime medaglie dell'edizione. Il tracciato della Stelvio, noto per la sua difficoltà, richiede precisione e coraggio, caratteristiche che rendono particolarmente attesi i nomi azzurri in gara.

Calendario e copertura mediatica

Secondo il calendario ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali, la prima prova cronometrata di discesa libera maschile è confermata per mercoledì 4 febbraio alle ore 11:30 a Bormio.

Le successive prove maschili sono previste giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, sempre alla stessa ora. La gara vera e propria si disputerà sabato 7 febbraio alle ore 11:30, con diretta televisiva su Rai Due e Eurosport.

La copertura televisiva e streaming delle Olimpiadi prevede Rai Due e RaiSportHD per la diretta in chiaro. Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1-3, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre una diretta testuale per seguire in tempo reale gli sviluppi delle gare.