Domani, sabato 21 febbraio, si disputerà la 50 km a tecnica classica maschile, ultimo atto dello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara, che prenderà il via alle ore 11:00, si svolgerà sul tracciato di Tesero in Val di Fiemme.

La maratona dello sci di fondo

La mass start di 50 km rappresenta la prova più impegnativa del programma olimpico di sci di fondo. Tra i favoriti spicca Johannes Klaebo, considerato il dominatore assoluto dei Giochi, con l’obiettivo di conquistare il sesto oro in altrettante gare. Tra gli altri pretendenti al podio figurano i norvegesi Martin Nyenget ed Emil Iversen, il finlandese Iivo Niskanen, lo svedese William Poromaa e l’americano Gus Schumacher.

In casa Italia non è ancora ufficiale la squadra, ma è molto probabile la partecipazione di Federico Pellegrino ed Elia Barp.

Copertura televisiva e streaming

La diretta televisiva sarà trasmessa su Rai 2, con copertura dalle ore 11:30 alle 13:00 e poi dalle 13:30 fino al termine della gara. In streaming, l’evento sarà disponibile su RaiPlay, Eurosport 1 (dalle 11:00 alle 12:00), DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale per seguire ogni fase della competizione.

Focus sulla disciplina

La 50 km a tecnica classica è tradizionalmente considerata la maratona dello sci di fondo, una prova di resistenza estrema che mette alla prova la preparazione fisica e mentale degli atleti.

Johannes Klaebo, già protagonista nelle gare precedenti, punta a chiudere i Giochi con un dominio totale. La possibile presenza di Federico Pellegrino ed Elia Barp rappresenta un’opportunità per l’Italia di lasciare il segno anche in questa disciplina.