Si è aperta oggi, venerdì 13 febbraio 2026, la 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli maschile alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026, a Tesero in Val di Fiemme. In pista quattro azzurri – Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà e Simone Mocellini – in una gara che potrebbe consegnare a Johannes Hoesflot Klaebo l’“immortalità” sportiva, qualora riuscisse a vincere tutte le competizioni a cui partecipa in questa edizione dei Giochi.

Il favorito è Klaebo, già vincitore di due medaglie tra skiathlon e sprint, ma l’avversario più temibile è Einar Hedegart, ex biathleta che ha battuto Klaebo due volte nel format in stagione.

La Norvegia schiera anche Harald Østberg Amundsen e Martin Løwstrøm Nyenget, pronti a completare un possibile podio tutto norvegese. Per l’Italia, la gara rappresenta soprattutto un banco di prova per i giovani in vista della staffetta.

Contesto e protagonisti

Johannes Hoesflot Klaebo, già vincitore delle sei gare ai Mondiali di Trondheim, è in corsa per un en‑plein olimpico che lo consacrerebbe tra i più grandi di sempre. Einar Hedegart, che ha dominato il format in stagione, è considerato il principale ostacolo alla sua impresa. Gli altri norvegesi, Amundsen e Nyenget, potrebbero contendersi il podio, mentre gli azzurri puntano a fare esperienza e, se possibile, a inserirsi tra i migliori.

Gli azzurri in gara

L’Italia schiera Davide Graz, reduce da buone prestazioni nello skiathlon, Martino Carollo, anch’egli con una top 10 stagionale nel format, oltre a Simone Daprà e Simone Mocellini. Nessuna presenza di Federico Pellegrino ed Elia Barp, risparmiati in vista della team sprint, considerata la carta da medaglia più concreta per l’Italia.

La partenza è prevista alle ore 11:45, con diretta televisiva su Rai2 e streaming su Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN. OA Sport offre anche la diretta testuale.

Approfondimento

Secondo la startlist pubblicata da Fondoitalia, Klaebo e Hedegart sono i due nomi più attenzionati per la vittoria nella 10 km a skating maschile, con Amundsen, Poromaa, Anger, Desloges e Lapalus tra i possibili outsider. Graz e Carollo sono indicati come i due azzurri con maggiori possibilità di ottenere un buon risultato, mentre Daprà e Mocellini sono visti come elementi in crescita e utili per la staffetta.