La tedesca Laura Nolte si è affermata come protagonista assoluta nella prima manche del monobob femminile, disputata nell'ambito dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina. La competizione si è svolta sulla prestigiosa pista Eugenio Monti a Cortina d’Ampezzo, dove Nolte ha stabilito un nuovo record, fermando il cronometro a 59.44. Questo risultato la proietta con forza tra le principali contendenti per la medaglia d’oro.

Le rappresentanti italiane, Simona De Silvestro e Giada Andreutti, hanno affrontato le prime due discese con l'ambizione di inserirsi nella top 10.

Tuttavia, non sono riuscite a centrare questo obiettivo, rimanendo al di fuori delle posizioni di vertice. La gara si è dimostrata particolarmente competitiva, con un netto dominio delle atlete provenienti da Germania e Stati Uniti.

La prestazione di Laura Nolte e la situazione delle italiane

Laura Nolte ha offerto una dimostrazione di forza nella prima manche, siglando il miglior tempo e riscrivendo il primato della pista. Le atlete statunitensi hanno occupato le posizioni immediatamente successive, confermando la notevole competitività di queste due nazioni nella disciplina del monobob. Le azzurre, al contrario, non sono riuscite a emergere, attestandosi al di fuori della top 10 dopo le prime due discese.

Prospettive per le prossime manche

La competizione proseguirà con le manche successive, durante le quali le atlete punteranno a migliorare il proprio posizionamento in classifica. Per le atlete italiane, l'obiettivo primario rimane quello di recuperare terreno e avvicinarsi alle prime dieci posizioni, nonostante la concorrenza agguerrita. La pista Eugenio Monti si conferma, ancora una volta, un tracciato impegnativo e selettivo per tutte le partecipanti.