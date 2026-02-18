Proseguono a Livigno le gare di sci freestyle, sede delle competizioni dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Domani, giovedì 19 febbraio, saranno assegnate le medaglie nella specialità Aerials, mentre prenderanno il via le qualificazioni dell’Halfpipe maschile e femminile. Il programma sarà visibile in chiaro su Rai 2, in alternanza con altri sport, e in streaming su Rai Play. La copertura integrale è garantita da Discovery Plus, HBO Max ed Eurosport (disponibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision).

Orari delle gare di freestyle del 19 febbraio

La giornata si aprirà con le qualificazioni dell’Halfpipe maschile: la prima manche è in programma alle 10:30, seguita dalla seconda alle 11:27. Subito dopo, alle 11:30, si disputerà la prima manche della finale Aerials maschile, con la seconda manche alle 12:30. In serata, dalle 19:30, inizieranno le qualificazioni dell’Halfpipe femminile, con la seconda manche alle 20:27.

Dove seguire le gare in TV e in streaming

Le competizioni saranno trasmesse in chiaro su Rai 2 e Rai Sport+HD, in alternanza con altri sport. In streaming, sarà possibile seguirle su Rai Play, sempre in alternanza con altri eventi. La copertura completa è assicurata da Discovery Plus e HBO Max.

Eurosport 1 sarà inoltre disponibile su DAZN, Prime Video e Tim Vision, previo abbonamento.

Il contesto delle gare di freestyle

Le competizioni di freestyle si svolgono al Livigno Snow Park e al Livigno Aerials & Moguls Park. Il calendario copre l’intero arco dei Giochi, dal 7 al 21 febbraio 2026. Le discipline includono Aerials, Halfpipe, Slopestyle, Big Air, Moguls, Dual Moguls e Ski Cross. Sono previsti quindici eventi totali: sette maschili, sette femminili e uno misto. La partecipazione vedrà 284 atleti, di cui 142 uomini e 142 donne.