Serena Williams, la leggendaria campionessa americana con ventitré titoli del Grande Slam al suo attivo, non ha escluso la possibilità di un ritorno al tennis professionistico. Questa indiscrezione, rilanciata dalla stampa britannica, suggerisce che il prossimo Super Bowl potrebbe essere il palcoscenico ideale per un annuncio ufficiale. La tennista, infatti, è protagonista di uno spot televisivo per l’azienda di telemedicina Ro, in concomitanza con l’evento sportivo.

Il contesto e le dichiarazioni

Durante una recente intervista al programma Today, Serena Williams ha risposto con un certo margine di incertezza alle domande riguardanti un suo possibile rientro nel circuito: “Non lo so, vedrò cosa succede.

Mi sto solo divertendo e godendomi la vita in questo momento”. Questo tono, decisamente più sfumato rispetto a precedenti smentite categoriche, ha inevitabilmente alimentato le speculazioni su un suo imminente ritorno alle competizioni.

Segnali e motivazioni

Dopo aver annunciato il suo ritiro dagli US Open del 2022, Serena Williams non si è sottratta ai controlli del pool antidoping, sottoponendosi regolarmente ai test. Questo comportamento è interpretato da molti osservatori come un chiaro segnale di disponibilità a tornare a livello agonistico. A sostegno di questa ipotesi si aggiungono le recenti sessioni di allenamento tenute in Florida con l’ex giocatore Jesse Levine, che confermerebbero la solidità del suo gioco e la sua preparazione.

Tra i possibili motivi che potrebbero spingere Serena a un ritorno figurano un doppio d’addio con la sorella Venus Williams, la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e, non da ultimo, il desiderio di conquistare un ventiquattresimo Slam, un traguardo che le permetterebbe di eguagliare il record assoluto.

Un ritorno possibile

Nell’intervista rilasciata al Today Show, Serena ha adottato un atteggiamento più ambiguo rispetto a un suo precedente post su X di dicembre, in cui aveva dichiarato con fermezza: “Omg yall I’m NOT coming back. This wildfire is crazy”. Tuttavia, il suo rientro nel pool antidoping e le sue più recenti dichiarazioni — “Non lo so, vedrò cosa succede” — hanno riacceso le speranze di un suo ritorno, sebbene al momento non vi sia alcuna conferma ufficiale. Il mondo del tennis resta in attesa, consapevole che un eventuale ritorno di Serena Williams rappresenterebbe uno degli eventi più clamorosi e attesi nella storia dello sport.