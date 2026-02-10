Milano, 10 febbraio 2026 – Tutti e tre gli atleti italiani impegnati nella gara maschile dei 1 000 metri di short track ai Giochi di Milano Cortina hanno superato le batterie, qualificandosi per i quarti di finale.

Prestazioni individuali

Pietro Sighel ha concluso la sua batteria con il miglior tempo, 1’25"74, precedendo gli avversari e guadagnandosi il passaggio del turno. Il pubblico, particolarmente rumoroso, ha richiesto più volte il silenzio in partenza, soprattutto per la presenza massiccia di tifosi olandesi nel Forum.

Luca Spechenhauser ha dominato la sua batteria, restando nel gruppo di testa.

All’ultimo giro, ha effettuato un sorpasso esterno che gli ha permesso di chiudere in prima posizione con 1’25"422, regalando un bacio sulla punta delle dita al pubblico.

Thomas Nadalini ha concluso la sua batteria in seconda posizione con il tempo di 1’26"882, assicurandosi anch’egli l’accesso ai quarti.

Incidenti e penalità

Nella quarta batteria, il britannico Treacy e il canadese Dubois sono finiti contro i materassi a bordo pista. Nonostante l’incidente, non sono state comminate penalità, ma entrambi sono stati eliminati. Il russo Ivan Posashkov è stato squalificato, mentre l’americano Brandon Kim ha ricevuto una penalità per non aver rispettato una precedenza.

Esordio positivo per l'Italia

Questa giornata segna un esordio positivo per l’Italia nello short track maschile ai Giochi di Milano Cortina, con tre qualificati su tre nei 1 000 metri. Un segnale incoraggiante in vista delle fasi successive della competizione.