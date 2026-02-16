Isaac Del Toro ha trionfato nella prima tappa dell’UAE Tour 2026, imponendosi con uno sprint in salita sul traguardo di Liwa Palace e conquistando la maglia di leader della classifica generale. Il messicano, al via con i colori della UAE Team Emirates, ha dimostrato grande determinazione e potenza, cogliendo un successo di prestigio.

La cronaca della frazione

La tappa inaugurale, disputata il 16 febbraio 2026, si è snodata da Madinat Zayed Majlis a Liwa Palace. Il percorso, inizialmente previsto per 144 chilometri, è stato ridotto a 118 a causa delle condizioni meteorologiche avverse, con un forte vento che ha reso la competizione più impegnativa.

Del Toro ha saputo sfruttare al meglio un finale in leggera pendenza, lanciando uno sprint decisivo negli ultimi metri. La sua progressione gli ha permesso di superare avversari come Cees Bol e Antonio Tiberi. A complicare ulteriormente le cose, una caduta occorsa a circa un chilometro dal traguardo ha coinvolto diversi corridori, tra cui Jonathan Milan. Del Toro, rimasto indenne, ha beneficiato di questa circostanza, guadagnando preziosi secondi di abbuono e assicurandosi la maglia di leader.

Condizioni difficili e sprint vincente

La frazione è stata caratterizzata da un percorso reso ostico dal vento forte e dalla sabbia che si sollevava sull’asfalto. La caduta nel finale ha aggiunto un ulteriore elemento di criticità.

Nonostante queste avversità, Isaac Del Toro ha mantenuto la lucidità necessaria, sfoderando uno sprint potente e ben calibrato. Il suo attacco, lanciato su un tratto in salita, si è rivelato ideale per le sue caratteristiche di puncheur, consentendogli di tagliare il traguardo per primo.

Il contesto della vittoria

Il successo di Del Toro assume particolare rilievo in quanto conferma la forza del team UAE Team Emirates, capace di ottenere risultati importanti anche in assenza del suo leader principale, Tadej Pogacar, non presente a questa edizione. Il corridore messicano, già campione nazionale a cronometro, ha confermato il suo eccellente stato di forma, proiettandosi come uno dei protagonisti attesi.

La sua vittoria ricorda quelle ottenute in passato da Pogacar in tappe simili, dimostrando la capacità del team di valorizzare i propri talenti emergenti. L'affermazione di Del Toro rappresenta un segnale significativo per la sua carriera e per la squadra, che si dimostra solida e competitiva su più fronti.