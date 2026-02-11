Prosegue a Cortina d’Ampezzo il programma delle prove dello skeleton singolo maschile in vista delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026. Gli atleti italiani Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari continuano a scendere sulla pista Eugenio Monti per affinare il feeling con il tracciato prima delle gare ufficiali.

Contesto delle prove

Le sessioni di allenamento rappresentano un momento importante per tutti i partecipanti. Gli atleti hanno l’opportunità di testare la pista e prepararsi alle competizioni ufficiali, lavorando per migliorare le proprie prestazioni e adattarsi alle caratteristiche tecniche del tracciato di Cortina d’Ampezzo.

Le prove degli azzurri

Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari partecipano attivamente alle sessioni di prova con l’obiettivo di ottimizzare la preparazione in vista delle gare. Entrambi cercano di acquisire maggiore confidenza con la pista e di perfezionare la tecnica di guida.

Prospettive in vista delle finali

Le prove rappresentano un banco di prova significativo per gli atleti italiani sulla pista di casa. L’esperienza maturata in questi giorni sarà fondamentale per affrontare al meglio le gare ufficiali delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026.

Approfondimento tecnico

Le sessioni di allenamento consentono agli atleti di lavorare su ogni dettaglio tecnico, dalla partenza alle curve più impegnative del tracciato. La pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo si conferma un teatro di grande interesse per lo skeleton internazionale.