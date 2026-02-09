Alle prove di skeleton singolo maschile in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Amedeo Bagnis ha siglato il miglior tempo nella prima batteria. L'azzurro ha preceduto il britannico Matt Weston, mentre Mattia Gaspari si è posizionato subito dietro, mostrando buone sensazioni sulla pista del Cortina Sliding Center.

Bagnis ha fermato il cronometro a 56"15, risultando più veloce anche dello svizzero Buff. Gaspari ha chiuso con 56"83, a 0"68 dal compagno di squadra. Weston, campione di Coppa del Mondo e campione europeo, ha registrato 56"24, rimanendo alle spalle di Bagnis.

In seconda posizione si è piazzato l’ucraino Heraskevych con 56"47, mentre Gaspari ha mantenuto la quarta piazza provvisoria.

Contesto e obiettivi azzurri

Le prove si svolgono tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, con venticinque atleti in gara. L’obiettivo per gli azzurri è trovare il giusto feeling con la pista e costruire una prestazione solida in vista delle finali. Bagnis, argento mondiale a St. Moritz nel 2023, punta a confermare il suo valore sul tracciato di casa. Weston è invece il grande favorito, forte di una stagione dominata in Coppa del Mondo e del titolo europeo.

Le prestazioni in Coppa del Mondo

In Coppa del Mondo, Bagnis ha ottenuto un secondo posto a St. Moritz, alle spalle di Weston, e ha risalito la classifica generale fino all’ottavo posto.

Gaspari si è attestato poco più indietro, con risultati regolari ma meno incisivi. Questi riscontri lasciano ben sperare per le Olimpiadi: Bagnis è considerato in grado di giocarsi un posto sul podio, mentre Gaspari punta alla top‑5.