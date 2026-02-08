Johannes Høsflot Klæbo ha conquistato l’oro nello skiathlon maschile, gara valida per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento si è tenuto sul tracciato olimpico di sci di fondo a Tesero, dove il norvegese si è imposto con autorità al termine dei 20 km di competizione. Un sorprendente argento è andato al francese Mathis Desloges, mentre il bronzo è stato conquistato dal connazionale di Klæbo, Martin Løwstrøm Nyenget. Per quanto riguarda gli atleti italiani, Davide Graz ha ottenuto un ottimo ottavo posto, Federico Pellegrino ha concluso la gara in ventesima posizione e Martino Carollo si è piazzato ventitreesimo.

La dinamica della competizione

La gara si è sviluppata su due frazioni da dieci chilometri ciascuna: la prima in tecnica classica e la seconda in skating. Klæbo ha fin da subito assunto il comando, gestendo la competizione con notevole controllo. Durante la frazione classica, i norvegesi hanno intensificato il ritmo, operando una selezione nel gruppo di testa. Davide Graz è tuttavia riuscito a ricongiungersi al gruppo degli inseguitori, lottando per l’ottava posizione. L’attacco decisivo di Klæbo è avvenuto a soli cinquecento metri dal traguardo, permettendogli di tagliare il traguardo in 46’11"0, in quella che è apparsa come una parata finale. Mathis Desloges si è aggiudicato la volata per l’argento, arrivando a due secondi dal vincitore, mentre Martin Løwstrøm Nyenget ha completato il podio, chiudendo terzo a 2”1.

Il russo neutrale Savelii Korostelev ha mancato il podio per poco, classificandosi quarto a 3”6, seguito dal francese Hugo Lapalus, quinto a 4”3.

Le prestazioni degli azzurri

Davide Graz ha centrato un eccellente ottavo posto, accusando un distacco di 49”0 dal vincitore, a testimonianza di una prova solida e competitiva. Elia Barp ha concluso la sua gara al quattordicesimo posto, con un ritardo di 1’11”5. Federico Pellegrino, forse in un'ottica di conservazione delle energie in vista della gara sprint, ha terminato ventesimo a 1’51”5. Martino Carollo si è piazzato ventitreesimo, a 2’16”5 dal vincitore.

Dettagli ufficiali della gara

La competizione si è svolta l’8 febbraio 2026 presso il Cross country and biathlon center Fabio Canal di Tesero, con la partecipazione di 74 concorrenti provenienti da 37 nazioni.

Klæbo ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo di 46’11”0. Mathis Desloges ha chiuso secondo a 2”0, mentre Martin Løwstrøm Nyenget si è classificato terzo a 2”1. Completano la top ten Savelii Korostelev (quarto), Hugo Lapalus (quinto), Fredrik Amundsen (sesto), Henrik Gisselman (settimo), Davide Graz (ottavo) e Harald Østberg Amundsen (nono). Elia Barp è giunto quattordicesimo, Federico Pellegrino ventesimo e Martino Carollo ventitreesimo.