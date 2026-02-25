Simone Deromedis, campione olimpico di skicross, è tornato in gara a Kopaonik, in Serbia, per le qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo. Il trentino ha ottenuto il quinto tempo, a mezzo secondo dal leader della classifica generale, il canadese Reece Howden.

Federico Tomasoni, argento ai Giochi, si è qualificato per il tabellone a eliminazione diretta con il 31° tempo, appena davanti a Yanick Gunsch. Supera il turno anche Edoardo Zorzi, 14° a 0,95, mentre Dominik Zuech è stato eliminato.

Qualifiche maschili

Nella competizione maschile, Deromedis ha chiuso quinto, preceduto da Howden, dallo svedese David Mobärg, dal canadese Kevin Drury e dallo svizzero Gil Martin.

Hanno registrato tempi meno brillanti il tedesco Florian Wilmsmann (11°) e lo svizzero Ryan Regez (16°).

Qualifiche femminili

Tra le donne, Jole Galli ha conquistato un ottimo terzo tempo, piazzandosi a 0,64 secondi dalla leader svedese Sandra Näslund. Dietro alla scandinava si è classificata la svizzera Fanny Smith. La campionessa olimpica, la tedesca Daniela Maier, è giunta sesta, seguita dalla canadese Marielle Thompson e dall’austriaca Katrin Ofner. Andrea Chesi è stata la prima esclusa.

La tappa serba

La tappa di Coppa del Mondo a Kopaonik segna la prima volta per la località serba come sede del circuito internazionale di skicross. Simone Deromedis conferma il suo eccellente stato di forma, mentre Jole Galli ottiene un piazzamento di rilievo tra le donne.