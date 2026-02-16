Alex Vinatzer, partito con il pettorale numero quattordici, ha visto la sua gara di slalom speciale interrompersi prematuramente, dopo soli ventitré secondi. L'atleta è scivolato a metà del tracciato durante la prima manche, nonostante fosse riuscito a evitare un errore pochi istanti prima. Anche Tommaso Sala è stato eliminato nella stessa prova, disputata in condizioni di fitta nevicata e scarsa visibilità.

Una giornata da dimenticare per Vinatzer

Per Vinatzer si tratta dell'ennesima prestazione deludente in questa Olimpiade. Dopo un risultato insoddisfacente nella combinata a squadre, una caduta nel gigante e ora l'eliminazione nello slalom, la sua gara è durata meno di mezzo minuto.

Un epilogo amaro per un atleta che puntava a un riscatto.

Condizioni difficili penalizzano gli azzurri

La fitta nevicata e la visibilità ridotta hanno reso la pista particolarmente insidiosa. Le condizioni meteorologiche avverse hanno ulteriormente complicato la situazione, penalizzando gli atleti tecnici come Vinatzer e Sala. Quest'ultimo non è riuscito a completare la prima manche, confermando le difficoltà della squadra italiana in questa disciplina tecnica.

Il contesto olimpico e le aspettative

La giornata è stata particolarmente amara per la squadra italiana. Vinatzer, dopo la caduta nel gigante e l'eliminazione nella combinata a squadre, non è riuscito a invertire la rotta nello slalom.

La classifica provvisoria

Al comando della prova provvisoria si trova il norvegese Atle McGrath, con il tempo di cinquantasei secondi e quattordici centesimi. Lo segue l'austriaco Loic Meillard a +0,59, mentre Fabio Gstrein è terzo a +0,94. Timon Haugan completa il quartetto di testa a +0,96.