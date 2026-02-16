Martedì 17 febbraio segna la terzultima giornata del round robin di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con entrambe le squadre italiane impegnate in due appuntamenti cruciali.

Il programma della giornata

La giornata prenderà il via alle 09.05 con tre incontri del torneo maschile, senza la partecipazione dell'Italia: Svizzera contro Svezia, Repubblica Ceca contro Germania e USA contro Cina. Alle 14.05, sarà la volta della squadra femminile azzurra, guidata da Stefania Constantini, che affronterà il Giappone. In serata, alle 19.05, scenderà in pista il team maschile italiano, capitanato da Joel Retornaz, per sfidare gli Stati Uniti.

Dove seguire le gare

Le partite Italia-Giappone e Italia-USA saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2, in alternanza con altri sport. In streaming, gli incontri saranno disponibili su Rai Play (in chiaro). La copertura integrale sarà invece garantita da Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà una diretta testuale delle gare.

Il calendario completo, gli orari, il palinsesto televisivo e le opzioni di streaming per il curling di martedì 17 febbraio sono stati resi noti.

Il momento decisivo per le squadre italiane

La giornata di martedì rappresenta un momento cruciale per le squadre italiane. La formazione femminile è alla ricerca di conferme dopo le precedenti prestazioni, mentre quella maschile punta a consolidare la propria posizione in classifica. La copertura mediatica, sia in chiaro che in streaming, assicura agli appassionati la possibilità di seguire ogni fase delle sfide azzurre.