Le Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026 sono state teatro di una prestazione inattesa nello slalom maschile. Nella prima manche, Tommaso Saccardi, partito con un pettorale molto alto, ha concluso al decimo posto, superando le aspettative in condizioni di gara estremamente difficili.

La manche di Saccardi e il dominio di McGrath

La competizione si è svolta in un contesto proibitivo, caratterizzato da fitta nevicata, visibilità ridotta e neve instabile. In queste circostanze, il norvegese Atle Lie McGrath, forte del pettorale numero uno, ha saputo imporre il proprio ritmo, chiudendo la prima manche in testa alla classifica provvisoria.

McGrath ha preceduto di 59 centesimi lo svizzero Loïc Meillard e di 94 centesimi l’austriaco Fabio Gstrein.

A sorprendere è stato Tommaso Saccardi, che con il pettorale numero 37 ha dimostrato grande capacità di adattamento. Dopo aver gestito con prudenza la prima parte del tracciato, ha trovato il giusto ritmo nella seconda, ottenendo un sorprendente decimo posto a +2,23 dalla vetta.

Delusioni azzurre e uscite illustri

La gara ha riservato amare sorprese per gli altri atleti italiani. Alex Vinatzer, visibilmente condizionato dalla pressione delle Olimpiadi in casa, è stato eliminato dopo una scivolata seguita da un’inforcata. Anche Tommaso Sala non è riuscito a raggiungere l’obiettivo, uscendo dal tracciato nonostante un tentativo rischioso.

Tobias Kastlunger, pur avendo completato la manche al 18° posto (+3,21), è stato successivamente squalificato per aver saltato una porta.

La difficoltà della pista ha causato numerose uscite di scena anche per atleti di spicco. Tra i nomi illustri che non hanno concluso la prima manche figurano Lucas Pinheiro Braathen, Paco Rassat, Eduard Hallberg e Manuel Feller.

Contesto e significato della prova di Saccardi

Il risultato di Tommaso Saccardi assume un significato particolare. La sua performance, ottenuta con un pettorale elevato e in condizioni meteo avverse, rappresenta una sorpresa significativa. Questa prestazione conferma il buon momento dell'atleta azzurro, reduce da successi e podi in Coppa Europa, e offre un segnale positivo in una gara dove molti favoriti hanno incontrato difficoltà.

Per Atle Lie McGrath, la prima manche è una conferma della sua solidità nello slalom, mentre per Alex Vinatzer e Tommaso Sala si tratta di una battuta d’arresto dolorosa in un contesto olimpico di grande pressione.