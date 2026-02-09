Verena Hofer ha acceso l’entusiasmo azzurro nella prima manche del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione si è svolta sul tracciato intitolato a Eugenio Monti a Cortina d’Ampezzo. Hofer ha concluso la sua discesa in terza posizione, mentre la compagna di squadra Sandra Robatscher si è piazzata al quarto posto, entrambe in lizza per una medaglia.

Una prima manche da incorniciare

La gara è iniziata alle ore 17.00 con la prima discesa ufficiale. Julia Taubitz ha stabilito il nuovo record della pista con un tempo di 52.638 secondi.

Verena Hofer ha risposto con una prestazione solida, fermando il cronometro a 52.861, a 0,271 secondi dalla leader, conquistando così la terza posizione provvisoria. Poco dopo, Sandra Robatscher ha chiuso la sua manche in quarta posizione, con un ritardo di 0,296 secondi rispetto alla vetta.

Le azzurre pronte a sorprendere

Le due italiane hanno dimostrato di essere pronte a giocarsi le loro carte in una gara che si annuncia combattuta. Hofer, con una partenza efficace e una discesa precisa, ha subito fatto capire di voler puntare in alto. Robatscher, pur con un ritardo leggermente maggiore, ha confermato di poter restare nella zona medaglie. Entrambe partiranno con fiducia nella seconda manche, in programma alle ore 18.35.

Contesto e prospettive

Le prove cronometrate dei giorni precedenti avevano già evidenziato la competitività delle azzurre. Nella prima sessione, Robatscher era stata la più veloce (53.553), con Hofer settima. Nella seconda, Hofer era salita al terzo posto (53.647), con Robatscher quinta (53.660). Nella quinta prova, Fraebel ha dominato con 52.855, mentre Hofer si è classificata ottava e Robatscher ventunesima. Questi risultati avevano acceso le speranze di un possibile exploit nella gara vera e propria.

Dettagli delle prove precedenti

Le prove cronometrate avevano già mostrato la consistenza delle azzurre. Nella prima sessione, Robatscher era risultata la più veloce con 53.553 secondi, mentre Hofer era settima a 0.153 secondi.

Nella seconda sessione, Hofer era salita al terzo posto con 53.647, mentre Robatscher era quinta a 0.119 secondi. Nella quinta prova, Merle Malou Fraebel ha dominato con 52.855, Hofer si è classificata ottava a 0.325 secondi e Robatscher ventunesima a 1.232 secondi. Questi risultati avevano già indicato la possibilità di una prestazione di rilievo da parte delle azzurre nella gara ufficiale.