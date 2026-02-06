Oggi, 6 febbraio, a Milano Cortina gli azzurri Dominik Fischnaller, Leon Felderer e Alex Gufler sono scesi in pista per le quinte e seste prove cronometrate del singolo maschile di slittino. Queste sessioni rappresentano le ultime rifiniture in vista della gara ufficiale in programma sabato 7 febbraio alle ore 17.00.

Le prestazioni di ieri

Nella giornata di ieri, durante la terza e quarta manche di prova, i tempi registrati sono apparsi leggermente più lenti rispetto alle prime due sessioni. Nella terza discesa, Dominik Fischnaller ha ottenuto il miglior tempo.

Successivamente, nella quarta manche, Leon Felderer ha preceduto Fischnaller, un risultato che conferma la competitività degli atleti italiani nella corsa alle medaglie.

Prove odierne e contesto

Questa mattina, a partire dalle ore 10.00, si sono svolte le quinte e seste prove cronometrate. Gli atleti hanno utilizzato queste ultime opportunità per cercare conferme e per effettuare le messe a punto finali prima della competizione ufficiale. L’Italia, affiancata dall’austriaco Wolfgang Kindl, ha dimostrato di poter essere in corsa per le medaglie. Da sottolineare la crescita di Alex Gufler, classe 2002, che ha mostrato segnali incoraggianti rispetto alle prime due manche.

Dettagli delle prove

Nelle prove odierne, Dominik Fischnaller ha conquistato la terza manche con il tempo di 53.923, precedendo gli austriaci Jonas Mueller e Wolfgang Kindl.

Leon Felderer si è classificato sesto, mentre Alex Gufler ha terminato la prova in decima posizione. Nella quarta manche, Felderer ha registrato il miglior tempo con 53.976, seguito da Fischnaller a soli otto millesimi di secondo, con Kindl terzo.