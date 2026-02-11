Mercoledì 11 febbraio, durante la quinta giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, il liveblog di OA Sport ha aggiornato in tempo reale le gare in programma. L'attenzione si è concentrata sul ritorno in pista di Giovanni Franzoni nello sci alpino, di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nel biathlon, e sulle ambizioni italiane nei doppi di slittino.

Il ritorno degli azzurri in gara

Il resoconto live ha evidenziato il rientro di Franzoni nello sci alpino, affiancato dalle biathlete Wierer e Vittozzi. L'attesa per le loro prestazioni era palpabile, con l'Italia che si presentava come outsider nei doppi di slittino, nutrendo la speranza di sorprendere la concorrenza.

Italia outsider nei doppi di slittino

Nel doppio femminile di slittino, la coppia italiana formata da Andrea Voetter e Marion Oberhofer è stata indicata come outsider, ma con buone possibilità di emergere grazie alla velocità dimostrata nelle prove. Il liveblog ha sottolineato la presenza di almeno una coppia italiana in gara sia nel doppio femminile che in quello maschile, con l'obiettivo di conquistare un posto sul podio.

Programma e contesto delle gare

Il programma della giornata includeva il Super‑G maschile, la 15 km individuale femminile di biathlon e le manche dei doppi di slittino. In particolare, il doppio femminile vedeva in gara Voetter/Oberhofer, mentre nel doppio maschile erano iscritti Nagler/Malleier e Rieder/Kainzwaldner.

Le competizioni si sono svolte tra le 17:00 e le 19:44, con le finali previste in serata.

L'Italia puntava dunque su più fronti: lo sci alpino con Franzoni, il biathlon femminile con Wierer e Vittozzi, e in modo particolare i doppi di slittino, dove le coppie azzurre erano pronte a giocarsi le loro carte.