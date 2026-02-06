Questa mattina a Cortina d’Ampezzo si è disputata l’ultima prova ufficiale di slittino singolo maschile sul budello Eugenio Monti, in vista dell’avvio dei Giochi Olimpici invernali. A imporsi è stato il tedesco Max Langenhan, autore di un "lampo" con il miglior tempo di 52.936. Alle sue spalle si sono piazzati il lettone Kristers Aparjods, staccato di oltre due decimi, e l’austriaco Wolfgang Kindl. Felix Loch ha chiuso in quarta posizione, anticipando il primo degli italiani, Dominik Fischnaller, quinto a oltre tre decimi dal leader. Leon Felderer si è classificato nono, mentre Alex Gufler ha chiuso quindicesimo.

La prestazione di Langenhan

Max Langenhan, considerato uno dei favoriti della vigilia ma finora poco convincente nelle prove, ha finalmente mostrato il suo potenziale con una discesa fulminea che gli ha garantito il miglior crono della mattinata. Il suo tempo di 52.936 ha lasciato indietro avversari di alto livello, confermando la sua candidatura al podio olimpico.

Gli azzurri in ombra

Dominik Fischnaller, pur restando tra i migliori, non è riuscito a replicare le prestazioni delle prove precedenti e si è fermato al quinto posto, a oltre tre decimi dal tedesco. Leon Felderer ha faticato a trovare ritmo e ha chiuso in nona posizione, mentre Alex Gufler si è attestato al quindicesimo posto.

Contesto delle prove cronometrate

Nei giorni scorsi, durante le prove cronometrate sullo stesso tracciato, l’Austria aveva dominato con Jonas Mueller e Wolfgang Kindl in testa, mentre Fischnaller e Felderer si erano ben comportati, restando in zona podio virtuale. In quella circostanza, Langenhan e Loch erano stati più distanti, rispettivamente sesto e settimo. La prestazione odierna del tedesco rappresenta quindi un netto salto di qualità rispetto alle prove precedenti.